Mint arról lapunkban beszámoltunk, a tervek szerint energiaközösséget alakítanak ki Bük városközpontjában. Az elvi döntést a képviselő-testület a júniusi ülésén hozta meg.

Fotó: Unger Tamás

Ahhoz, hogy ténylegesen is létrejöjjön a közösség, nulladik lépésen négy közintézményre, összesen 192 napelemet telepítenek. Az ötödik, az óvoda tetején már régóta vannak napelemek. Az érintett épületek: Kormányablak, polgármesteri hivatal, művelődési ház és könyvtár, valamint a sportcsarnok. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben jelentősen csökken az intézmények energiaköltsége.

Dr. Németh Sándor, Bük polgármesterétől megtudtuk, a beruházás több mint bruttó 44 millió forintos összegét a város saját forrásból biztosítja. A munkák már elkezdődtek, és várhatóan szeptember közepén fejeződnek be.

Fotó: Unger Tamás

A belvárosi fejlesztések mellett a közeli Gyurácz utcában is dolgoznak. Itt az erős- és gyengeáramú vezetékeket cserélik ki. A kábelek a föld alatt futnak majd, az út mellől eltűnnek légvezetékek. Ezzel pedig jelentősen megváltozik majd az utca látképe. A kivitelezés várhatóan október végéig tart.

A fejlesztésekkel kapcsolatos hír, hogy kiírták a Sajtoskál felé vezető út mellé tervezett kerékpárút kivitelezési közbeszerzését. Ha minden jól megy, akkor a szerződést még az ősszel aláírhatják.

Az 1300 méter hosszú út mellett kiépítik a járdát, a gyalogátkelőhelyeket, valamint a közvilágítást is. A meglévő kerékpárútra a Termál körútnál, illetve a bői részen csatlakozik rá. Megírtuk, a költségekre a város TOP pályázaton háromszázmillió forint támogatást nyert el. Az építési engedély is megvan már. Az út nyomvonala több magántulajdonos telkén is áthalad, az érintett részeket az önkormányzat megvásárolja.

A munkálatok végén pedig teljesen körbekerekezhető lesz a bükfürdői városrész.