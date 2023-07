Újvidéken egy 12 éves fiúval végzett áramütés péntek este, a dél-bánsági Antalfalván egy ház gyulladt ki villámcsapás következtében, és a tüzet oltani igyekvő nő szénmonoxid-mérgezést kapott, míg a dél-bácskai palánkán egy férfi halt bele áramütésbe, amikor a házára zuhanó vezetéket akarta elmozdítani. A keddi vihar során a dél-szerbiai Nisben sodort el egy autó egy járókelőt, a férfi másnap halt bele sérüléseibe.

A viharos erejű széllel és jelentős csapadékkal kísért vihar pénteken Szlovénián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán keresztül érkezett Szerbiába, ahol komoly károkat okozott. Fákat csavart ki, tetőket tépett le, a törmelék és a letört ágak az utcán parkoló autókat is megrongálták. Több embert kellett kimenteni a megrongálódott vagy elakadt járművekből. Újvidéken egy több mint 150 éves, természeti műemléknek számító ostorfát is kitépett a szél.

Az országos meteorológiai szolgálat szerint szombat este is hasonló viharokra lehet számítani a térségben.

(MTI)