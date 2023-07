Kérik, hogy a közlekedők figyeljenek a kihelyezett táblákra, tartsák be a szabályokat és a lezárt területre egyáltalán ne hajtsanak be a zárás teljes időtartama alatt. A gyalogos közlekedés a járdákon továbbra is biztosított lesz.

Változás az autóbuszok közlekedésében a Bartók Béla körút/Gagarin út körforgalom építési munkálatai miatt:

A Jégpince út – Jókai Mór utca – Gagarin út – Bartók Béla körút csomópontjában épülő körforgalom munkálatai miatt az autóbuszok 2023. július 13-án üzemkezdettől július 15-én 8:00 óráig, terelt útvonalon közlekednek. A lezárás miatt az érintett vonalakon menetidő-növekedés várható.

A 2A, 2C, 29A, 29C autóbuszok az Órásház és a Nyugdíjasok Otthona megállóhelyek között a Rohonci út – Magyar László utca – Dózsa György utca – Kálvária utca útvonalon közlekednek és megállnak a Haladás pálya, Savaria Egyetemi Központ és a Géfin Gyula utca megállóhelyeken is.

A 7H autóbuszok az Arany János utca helyett a Géfin Gyula utca végállomásról indulnak Rumi út 142. végállomás felé. A Géfin Gyula utcai ideiglenes végállomás és az Autóbusz-állomás (Sörház uta) megállóhelyek között a Kálvária utca – Dózsa György utca – Magyar László utca – Petőfi Sándor utca útvonalon közlekednek, érintve a Savaria Egyetemi Központ megállót is.

A 27-es és 27A járatok az Autóbusz-állomás (Petőfi utca) és az Árpád utca megállóhelyek között a Petőfi Sándor utca – Rohonci út – Bartók Béla körút – Kárpáti Kelemen utca útvonalon közlekednek. A járatok megállnak a Haladás pálya és az Uszoda megállóhelyeknél is.

