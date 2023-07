Perl Zoltán fiatalon, mindössze 17 évesen, a 2012/2013-as szezonban mutatkozott be a Falco NB I.-es kosárcsapatában - Bencze Tamás látta meg benne a tehetséget, elszántságot, és szavazott neki bizalmat, míg két év múlva egy bizonyos Kálmán László gondolta úgy, hogy megérett a csapatkapitányi szerepre is. A többi pedig már klubtörténelem, ugyanis egy klasszis játékos került ki a Falco utánpótlásképző műhelyéből. "Zozó" másfél szezont kosárlabdázott az olasz élvonalban (Orlandina Basket), felet az olasz másodosztályban (Universo Treviso Basket), majd megfordult a spanyol első ligában (Movistar Estudiantes Madrid) is. Hogy aztán visszatérve Szombathelyre mindent megnyerjen a Falcóval, a csúcsra vezesse nevelőegyesületét. Perl Zoltán 2019-es visszatérése óta négyszer nyert bajnokságot (2019, 2021, 2022, 2023), kétszer Magyar Kupát (2021, 2023) a Falcóval – emblematikus játékosa a Falco sikerkorszakának. Az NB I-es mezőny egyik legjobb, legmegbízhatóbb játékosa – 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban az év kosárlabdázójának választották. Stabilt tagja a válogatottnak, ott volt a nemzeti csapattal a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon. A 27 éves klasszis, közönségkedvenc nem is olyan régen hosszabbította meg újabb két szezonra a szerződését a Falcóval.

-Anyukán profi kosárlabdázó volt, apukám pedig hobbiszinten játszott, természetes, hogy gyerekként elkezdtem érdeklődni a sportág iránt - idézte fel a kezdeteket Perl Zoltán. - Jól ment a játék, a Falco utánpótlásába kerültem. Úgy 14 évesen ébredtem rá, hogy akár profi is lehetek. Addig is becsülettel dolgoztam a tréningeken, de ettől kezdve több egyéni edzést végeztem, több egyéni képzésen vettem részt - korosztályos szinten korábban is jó játékosnak számítottam, de a több munka gyorsan kifizetődött, rövid idő alatt sokat fejlődtem. A kezdeti lépéseknél sokat segített nekem Váradiné Szarka Ildikó, Döbörhegyiné Hajnal Edit és Váradi Attila, míg az utánpótlásválogatottakban Zsoldos Andrástól és Pór Pétertől tanultam sokat. Roppant boldog voltam, egy álmom vált valóra akkor, amikor 18 évesen két évre szól szerződést kaptam a Falcótól.

-A tanulás mindig is fontos szerepet játszott nálam, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem, jó eredménnyel - folytatta Perl Zoltán. – Az ELTE Savaria Egyetemi Központban folytattam a tanulmányaimat, sportszervező szakon - ám nem tudtam összeegyeztetni a tanulást a napi két edzéssel, a bajnoki menetrenddel, ezért előbb halasztottam, majd félbehagytam az egyetemet. Angolul anyanyelvi szinten beszélek, és olaszul is megértetem magam. Nem tettem le arról, hogy folytatom a tanulást, de most a kosárlabda élvez elsőbbséget, minden erőmmel azon dolgozom, hogy még sokáig játszhassak, és minél sikeresebb pályafutást építsek fel.

-Nagyon jól érzem magam a Falcónál, és roppant szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehetek a Falco legújabb sikerkorszakának - jelezte Perl Zoltán. - Néha úgy érzem, mintha együtt fejlődtünk volna a klubban. A Falco is évről évre fejlődött, minden szinten kiváló munkatársak dolgoznak a klubnál, akiknek rengeteg munkájukba került, hogy mára a Falco az európai porondon is nevet szerzett magának - a hazai hadszíntéren pedig mindig minden fronton a végső győzelemért indul harcba. Így nekünk kosarasoknak csak a játékra kell figyelnünk - tesszük a dolgunkat a legjobb tudásunk szerint. A Falcónál az utóbbi években minden összeállt, profi a klub, öröm ilyen közegben, ilyen szakmai stáb irányítása mellett, ilyen elkötelezett, ilyen népes szurkolótábor előtt kosarazni. Saját nevelésű játékosként külön büszkeség számomra, hogy csapatkapitánya lehetek a Falcónak. Ott segítek, ahol tudok - ha kell, a légiósok beilleszkedésénél, de szívesen képviselem a klubot különféle hivatalos eseményeken.

-Mindent megnyertem a Falcóval, de ez csak még motiváltabbá tesz - szögezte le Perl Zoltán. - Az első bajnoki címemet rengeteg csalódás előzte meg, elbuktam például a csapattal egy bajnoki finálét és két kupadöntőt. De talpra tudtunk állni, nem adtuk fel. Ezután a 2019-es bajnoki arany óriási örömöt, egyben elégtételt is jelentett. És azt az érzést nem lehet megunni - minden egyes bajnoki cím, kupagyőzelem értékes számomra, mindegyikre más és más miatt emlékszem jó szívvel. És ne feledjük, a csapat legfontosabb feladata, hogy örömet okozzon a szurkolóknak, Szombathely városának - mert együtt jobb érzés, nagyobb boldogság megélni, megünnepelni a sikereket. Elkötelezett vagyok a Falco felé, de profi sportolóként rövid távú terveket jelölök ki magam elé. A következő két szezonban is szeretném a lehető legjobbamat nyújtani sárga-fekete mezben - aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a távolabbi jövő.

-A válogatottban 2015-ben mutatkoztam be, azóta is büszkén viselem a címeres mezt. Akárcsak a Falco, a nemzeti csapat is folyamatos fejlődésem ment keresztül az utóbbi években - két Eb-re nem lehet kijutni véletlenül. Nagy álmom, hogy egyszer világbajnokságon is képviselhessem a magyar színeket - a legutóbbi két vb-selejtező nem sikerült rosszul, közel volt a bravúr. De reálisan az a cél, hogy rendre ott legyünk a kontinenstornákon - zárta szavait Perl Zoltán.