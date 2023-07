Receptet kiváltani kevesebben, vény nélküli szereket vásárolni többen érkeznek a nyári szezonban a vépi patikába. Többen kérnek tanácsot: mivel enyhítsék a napégés tüneteit, de jól fogynak a naptejek is. Dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnöke, a vépi gyógyszertár vezetője a megelőzés fontosságát hangsúlyozza: itt a nyugati határszélen különösen sok a kullancs és a szúnyogok is terjeszthetnek különböző betegségeket - ma már számos riasztó készítmény közül választhatunk, érdemes otthon és az útipatikában is tartani ilyet.

A szakember hangsúlyozza: kezdődik az parlagfű virágzása, csúcsához közeledik az allergiaszezon. Többféle vény nélkül megvásárolható antihisztamin tartalmú tablettát árulnak, és rövid ideig segíthetnek a recept nélkül kapható orrsprék is, de erősebb tünetek esetén érdemes az orvost felkeresni – az általa felírt orrsprék hosszú ideig biztonságosan használhatóak.

Mielőtt útnak indulunk, érdeklődjünk az adott országban kötelező és ajánlott védőoltások listájáról - teszi hozzá Németh Ákos, aki szerint alapdolgokat mindig érdemes magunkkal vinni. A krónikus betegségeinkre rendszeresen szedett gyógyszer mellett láz- és fájdalomcsillapító, naptej, kullancs- és szúnyogriasztó, hasmenés elleni szer, probiotikum, sebtapasz és sebfertőtlenítő kerüljön az útipatikába. Érdemes odafigyelni arra is: az inzulin szobahőmérsékleten szállítható, de például a repülő aljában túl hideg lehet neki és tönkre mehet. A filmbevonatú tabletták általában jól bírják a hőséget, a drazsék nagyobb odafigyelést igényelnek nagy melegben. Ha valaki nem bírja az utazást, különböző hányás és hányinger elleni készítményeket is tudnak számára ajánlani a gyógyszertában.

Mivel a háziorvosi rendelőkben is zajlanak a nyári szabadságolások, előfodulhat, hogy lassabban jutunk recepthez: érdemes előre feliratni gyógyszerünkből - így nem a nyaralásunk közepén kell az aktuális adag után futkosnunk.