Az ország minden részéből, de még határon túlról is érkeztek a képeslevelezőlap-gyűjtők országos találkozójára Szombathelyre. Pénteken a Kisfaludy Sándor utca 1. szám alatt javában zajlott a cserebere: több ezer képeslap között válogathattak a résztvevők, hogy egy-egy témában tovább gazdagítsák repertoárjukat.

Tizenegy évesen járt először az országos találkozón

Huszonhét éve gyűjti a képeslapokat a budapesti Papp Miklós. Tizenegy évesen fordult meg először a szombathelyi országos találkozón, ahova nagybátyja hozta el. - A legelső témám, amivel be is kerültem a saját kiadványunkba, mint újdonsült gyűjtő, az a templomok világa volt. Igazából kimeríthetetlen téma, ezért ahogy szépen-lassan teltek az évek ezt a Kárpát-medencei Mária-kegyhelyekre, illetve a pálos templomokra, illetve templomromokra redukáltam. Azon felül elsősorban kispesti képeslapokat gyűjtök – nyilatkozta lapunknak a 38 éves fiatalember, aki az éves kiállításon is megjelent anyagával. Ezúttal a levelezőlapok hátulján található üzenetekre fókuszált: abból adott ízelítőt, miért érdemes megfordítani a képeslapokat.