Verses találkozást szervez szeptember 9-én Nagy Gáspár szülőházánál a Vasvári Játékszín, a település önkormányzatával és a Nagy Gáspár Alapítvánnyal közösen. A Kossuth-díjas költő verseinek kedvelői közül többen a hegyháti verses eseményeknek is köszönhetően országos ismertségre tettek szert, ők mondják el kedvenc verseiket is. Felkeresik Nagy Gáspár nagytilaji nyughelyét, a két falu közötti versfáknál is verset mondanak. Versmondással bárki csatlakozhat.