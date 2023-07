Több cikkünkben is beszámoltunk arról, hogy a hét első felében zivatarok nehezítettek Vas vármegye, amelyek komoly károkat is okoztak és alaposan megdolgoztatták a helyi tűzoltóegységeket. Ez sajnos Ikerváron sem volt másként, ahol a település határában található szélerőművek egyikébe csapott bele a villám. A fotókon és videón is jól látható, hogy a turbina egyik lapátja sérült meg jelentősen a villámcsapás következtében.