Amint megtudtuk: a picik élvezik legjobban, mert a nagyok nemcsak vigyáznak rájuk, hanem kényeztetik is őket. Tuczainé Régvári Mariettát, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatóját, a tábor fenntartóját kérdeztük, aki egyúttal nagymamaként is jelen van, hiszen az ötéves unokája is táborlakó. A tábort három kollégája viszi a vállán: köztük Molnár Péterné Bori néni nyugdíjas pedagógus és Fábián András, aki negyedéves papnövendék lesz ősztől Győrben a hittudományi főiskolán. Podcastunkban velük és Vass Péter táborvezetővel beszélgettünk, aki azt is elmondta, mennyivel frissebb, fiatalosabb szemléletet sikerült realizálni.