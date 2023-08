Tóth Rudolfné Klujber Mária – Mariska néni – lányával, vejével és unokája családjával fogadta otthonában vendégeit. Mesélt a régi időkről. Dolgozott Bajánsenyén, a téglagyárban, Őriszentpéteren, a cipőgyárban – és az erdészetnél, onnan is ment nyugdíjba. Ezt a munkát szerette a legjobban, közel a természethez, jó munkatársakkal.

Korábban a férjével számos helyen dolgoztak az országban mezőgazdasági munkákon. 1951-ben kötöttek házasságot, és 30 évig éltek boldogságban. Sajnos a férjét 1981-ben elvesztette. Egy lányuk született. Mariska néninek két unokája van, és ha itthon tartózkodik az egész család, öt dédunoka teszi örömtelivé a napjait. Mariska néni több nehéz betegséget is leküzdött – „Isten segítségével”, ahogy mondta. Szellemileg ma is friss, rendszeresen tájékozódik a friss hírekről a televízióból és a rádióból, elolvassa a Vas Népét is.

A ház körül szokott sétálni. A sütőés főzőtudományát átadta már a lányának, így ő már csak ritkán dolgozik a konyhában. A születésnapi köszöntés alkalmából mesélt a falu régi életéről is: arról, hogy akkoriban rendszeresen összejártak az emberek. Jártak tollfosztóba, tökmagköpesztőbe, ahová a legények is ellátogattak, de ők főleg a lányok miatt – emlékezett mosollyal a szemében. További jó egészséget és még sok-sok szép napot kívánunk Mariska néninek!