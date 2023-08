– Az esemény váza az évek során már kialakult és bevált. Ehhez ragaszkodunk idén is. A Fő téren szombaton délután fél öttől a borverseny eredményhirdetésével indul a program, ahol bemutatjuk a Város Borát is. A díjnyertes nedűt meg is lehet majd kóstolni. Az eseményen Joós Tamás előadóművész működik közre a Királyok Kútjánál – mondta Tóth Balázs polgármester.

Azt is hozzátette: a város borversenyének eredményhirdetését korábban egy tavaszi rendezvényhez kötötték, de két éve már a város bora cím hivatalos kihirdetése is a Békenap programjai közé sorakozott fel.

A Fő téri rendezvény után a vendégeket a Békeházba invitálják majd a szervezők, ahol 18 órától Békekötés török módra, Vasvár 1664 címmel dr. Tóth Hajnalka egyetemi docens tart előadást. Az ikonikus vasvári épület udvarán ugyancsak 18 órától Violin király és Hanga királykisasszony címmel Joós Tamás interaktív műsora várja a gyermekeket, családokat.

A Békenap programját 20.45-től vízi-, és tűzijáték valamint pyromusical zárja. A szervezők ez utóbbi attrakciót nem csak turistacsalogatónak szánják. A krónikák szerint a napot a vasvári békekötés örömére a csapatok egykor vigadozással, tűzijátékkal fejezték be. Ezt a hagyományt eleveníti fel Vasvár idén is a programelemmel.