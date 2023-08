- Megtisztelő volt, hogy Sipos Mihály, Kossuth- és Liszt Ferenc -díjas zenész, a legendás Muzsikás együttes prímása első szóra elfogadta felkérésünket, sőt eljött a felesége, Kardos Mária is, aki ütőgardonon játszott. Nem mindennapi élmény volt az államalapítás ünnepén, a Budai vár kellős közepén együtt muzsikálni, ráadásul éppen a nap közepén, déli 12 órakor - mondta V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, a Kármentő együttes tagja, akit régi kapcsolat, barátság fűz Sipos Mihályhoz. A Muzsikás együttes ugyanis gyakran megfordult Vasvár környékén, többször volt közös fellépés is. A prímás megtisztelte a Kármentő 25 éves jubileumi műsorát 2022 elején, ráadásul a zenész nagy természetbarát és lelkes gombász, ilyen szempontból is kifejezetten szereti ezt a vidéket.