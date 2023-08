A zászlóalj már a negyedik éve, hogy honvédelmi táborokat rendez (idén négyet), a tematikákat folyamatosan fejlesztik, alakítják. A gyermekek ebben a táborban a program ismertetése után közvetlenül biztonságtechnikai és tűzvédelmi előadáson vettek részt, megtudták például, vész esetén hogyan kell elhagyni gyorsan a sátrakat, amelyekben laknak.

- Tartottunk például alaki foglalkozásokat, amely a katonai rend és fegyelem egyik mutatója, tanulták a gépjárműről való fel- és leszállás biztonságos módját, hiszen katonai terepjáró gépkocsin visszük őket naponta a különböző feladatokra. Az utazás egyben mindig nagy élmény is számukra – tudtuk meg Nagy Csaba törzszászlós, honvédelmi nevelési referenstől. – Csináltunk csapat-összekovácsoló játékokat a gyöngyösfalui kalandpark animátoraival, akik olyan fontos feladatot is ellátnak a tábor életében, hogy ők adják a gyerekeknek a reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát, vacsorát. A gyerekek egyébként a kalandpark teljes infrastruktúráját használhatják - beleértve a tisztálkodási lehetőségeket is -, kipróbálhatják a drótkötélpályákat, építhetnek ládatornyot is, vonatozhatnak.