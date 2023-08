- Harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben Sárvárnál, ami azt jelenti, hogy mind a katasztrófavédelem, mind a vízügyi igazgatóság ügyelete állandó szolgálatot lát el a területen – tudtuk meg Kondora Istvántól, Sárvár polgármesterétől, aki azt is elmondta, az önkormányzat a rendőrség és a polgárőrség segítségét kérte, hiszen akkora tömeg kíváncsi a fél évszázada nem látott mértékű árra, hogy szükségessé vált a hatóság jelenléte. A töltésekre nem engednek fel senkit, sem gyalog, sem kerékpárral.

- Az ár gyorsan, 10-12 óra alatt érte el Sárvárt, ezzel együtt hosszabb időt, akár több napot is igénybe vehet az elvonulása. A védműveket, gátakat megáztathatja, de a város és a sárváriak is teljes biztonságban vannak, részükről semmilyen intézkedés nem indokolt. A szükséges intézkedéseket a vízügyi dolgozók elvégzik. Ezek közé tartozik az is, hogy az Aranyos-ér átemelő pontján a Szatmár utca végén szivattyúzzák a vizet, ugyanis az árvíz miatt a zsilipeket le kellett zárni, így Csónakázó-tó és a fürdő felől érkező víz nem tud kifolyni.