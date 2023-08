A vadászatról szóló törvény júliusi változtatása értelmében „nem minősül a vadászatra jogosult felróható magatartásának vagy a tevékenységi körében előálló rendellenességnek, ha a vad az életmódjából, szokásos táplálkozási, szaporodási viselkedéséből következő helyváltoztatása miatt jelenik meg a lakott területen kívül közúton, autóúton, autópályán vagy a település belterületén, kivéve, ha a vad megjelenése a vadászatra jogosult tevékenységével áll okozati összefüggésben.” Mit jelent mindez a hétköznapok nyelvén? – kérdeztük Gagyi Istvánt, az országos vadászkamara vasi elnökét. – A törvényalkotó pontosította a meglévő jogszabályt, azt a mindennapi élethez igazította – mondta Gagyi István. – A Polgári Törvénykönyv (PTK) szentesítette az általános bírói gyakorlatot, a közúton történt vadbelesetek esetén mindkét fél viseli, viselte a saját kárát. A PTK szerint, ha a tulajdonost olyan kár éri, ami másra át nem hárítható, akkor az őt terheli.

A vadelütés a járművezetés olyan kockázata, amit nem lehet minden esetben megelőzni még fokozott óvatossággal sem. A vadásztársaságok nem köthetnek általános felelősségbiztosítást a területükön áthaladó autókra. A járműveknél a casco enyhítheti a kárt, ugyanez a vadkárról nem mondható el. A közös kárviselés alól kivétel a ráutaló magatartás, azaz, ha például a vadgazdálkodó szándékosan az út mellé szoktatja – hajtással, etetéssel a vadat. A vadásztársaságoknak ez nem érdekük, hiszen akkor saját maguk ellen dolgoznának. Az állat állami tulajdon, az csak akkor kerül a vadászok birtokába, ha azt a szabályokat betartva elejtik. Az elütött és elpusztult vad a társaságnak is kárt jelent. A vármegyénkben működő vadásztársaságok rendszeresen elejtik az előírt darabszámú egyedeket. Nem egy esetben pedig további kvótára kértek engedélyt, mint ahogy történt ez a vaddisznó esetében. Gagyi István egy másik fontos szempontra is felhívta a figyelmet, mégpedig a belterületre betévedő őzek, vaddisznók esetére.

Lakott területen rendkívül szigorú feltételek mellett lehet az állatra vadászni. A vad azonban megszokta az ember közelségét. Erről a témáról idén májusban írtunk. Beszámoltunk róla: több mint harminc vaddisznó él a Szombathelyen. Ebben az időszakban tizenöt állatot lőttek ki. Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottság elnöke korábban azt nyilatkozta, a vaddal ütközésnél a járművezető, a közútkezelő és a vadásztársaság felelősségét kell vizsgálni. A bírói gyakorlat szerint vadgázolás esetén a veszélyt jelző tábla hiányában eddig sem minden esetben állapították meg a vadgazdálkodó felelősségét. Ez csak akkor merült fel, ha bizonyítottan sok volt azon a szakaszon a gázolás, és a vadásztársaság mégsem jelezte ezt a közút kezelőjének. A vadbalesetek témája már csak azért is időszerű, mert megkezdődött az őzek párzása. Július második felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak, közutak közvetlen közelében is előfordulnak. Vas vármegye vadban gazdag területnek számít. Nemcsak most, hanem mindig ajánlott figyelmesnek lenni a közutakon.