– Csakúgy mint minden kiállításra, a csornaira is saját tenyésztésű, zárt gyűrűvel ellátott madárral lehetett nevezni. A kis kubapintyemet már tavasszal is különdíjjal jutalmazta a szakmai zsűri Zalaegerszegen, akkor még azért nem kapta meg az első helyet, mert még nem volt végleges a tollak színezete, vagyis még nem beszélhettünk kifejlett példányról. A madár tavaly ősszel kelt ki, a szakemberek nagy jövőt jósolnak neki – mondta Trummer Mátyás tenyésztő, aki azt is elárulta: egyre nagyobb az esély arra, hogy a kis kubapinty jövő januárban ott lesz Spanyolországban a világkiállításon.

– Két hazai megmérettetésen is ugyanazt mondta a bíró, ez megerősít abban, hogy kiutaztassuk a madarat a világkiállításra. Ha a közeljövőben lesz olyan kiállítás, ahol olyan bíró értékel, aki még nem látta, biztosan elviszem, hiszen több szem többet lát – tette hozzá Mátyás, akinek nagy elismerés lenne, ha külföldön is bemutatkozhatna a madara. De valójában nem ezért csinálja, inkább a maga örömére, párja, Anita mindenben támogatja. Elkel a segítség, hiszen több mint 200 madaruk van, többségében díszpintyek. A kis kubapinty alig diónyi nagyságú, elveszik az ember tenyerében, ez a világ legkisebb valódi pintyféléje.