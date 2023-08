Hétfő reggel a körmendi vásárcsarnokban néztünk körbe, elsőként Lendvai Ferenccel elegyedtünk szóba, aki a szomszédos vármegyéből, Zalacsébről jár ide árulni heti két alkalommal, hétfőn és szombaton. A zöldségek mellett többféle gomba van az árusítóstandján, Ferenc ugyanis rutinos erdőjáró, Zalában és Vasban is szokott gombászni. - Vargányát, galambgombát, rókagombát, keserűgombát, kenyérgombát, ehető tinóruféléket és trombitagombát hoztam a piacra, utóbbi fűszergomba, nagyon jó húsokra, halakra. Nálam a vargánya és a rókagomba a nyerő, ezt a két fajtát szeretem a legjobban, azt tapasztalom, másoknál is ezek a népszerűek - mondja az árus.

Forrás: Szendi Péter

Farkas Antal gomba-szakellenőr mindkét piaci napon dolgozik, bevizsgálja az árusítani kívánt gombákat. -Úgy néz ki, rókagomba több van az idén. A mérgező gombák közül a világító tölcsérgombával lehet összetéveszteni, amely sötétebb, vörösesbarna vagy narancsszínű, finom feketés vonalakkal rajzolt, termőrétege lemezes és sokszor csoportosan nő - tudtuk meg a szakembertől, aki azt is hozzátette: összességében az tapasztalható, hogy picit eltolódott a szezon, így szinte garantálható, hogy novemberben még lesz vargánya az erdőkben. Galambgomba viszont kevés van, sokat kell gyalogolni egy-két darabért is, pedig régen annyi volt belőle, hogy vigyázni kellett, nehogy rálépjen az ember.

Forrás: Szendi Péter

Nyári Ferenc vasárnap Ispánk körül járt szerencsével, az egy-két darab vargánya mellett főleg rókagombát szedett egy fiatal fenyvesben, ez a fajta ugyanis szereti a sötétebb, sűrűbb erdőket is. - Esett az eső, ennek ellenére kitartottunk, nem bántuk meg - mondta Ferenc, aki biztos benne, hogy az előző napokban sokan járták az erdőt, több helyen fedezte fel ugyanis pucolás nyomait. - Szerintem hétvégére lesz igazán dömping, párás, fülledt az erdő, ez nagyon jó a gombáknak - tette hozzá a körmendi erdőjáró, akinek kedvence a nyulica, borsos-fűszeres íze és barackos illata miatt. Gyakran főzi bele például vadragu levesbe, de szereti azt a pezsgős rizottót is, amibe édes pezsgőn párolt nyulica kerül, ennek igazán pikáns íze van. Nővére a kisebb - maximum 2-3 centis - rókagombákból savanyúságot készít, ez is nagyon finom, kuriózumnak számít.