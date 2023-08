Legutóbb az akarat és a szándék témakörében kezdtük el beszélgetni, és ott fejeztük be a beszélgetést, hogy az akarat mindig a figyelem megszerzésére irányul- ennek gyakorlati elemeit mutattuk be az első részben az óvodás korig bezárólag, most pedig az iskolába kerüléstől folytatjuk, hogy ott hogy, milyen formában kerül fókuszba a gyerekeknél ez a két fogalom, de szó lesz arról, hogy a későbbi életszakaszainkban , hogyan változik bennünk a szándék és az akarat, legyen szó munkahelyi vagy párkapcsolati vonatkozásáról.