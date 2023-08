Doktor Szabolcs közel két évtizede foglalkozik díszmadarakkal. Szép sikereket ért el a különböző fajtájú papagájaival, ám a szívének igazán kedves elfoglaltságot négy évvel ezelőtt találta meg, amikor is megvásárolta első turákóját. A vármegyében egyedüliként tartja a különleges, Afrikából származó madarakat. Takaros kis udvarukba belépve Szabolcs rögtön – ahogy fogalmazott – a büszkeségeihez invitált. Elárulta: idén készült el a madarak számára a szabadtéri röpde, amelyet három részre osztott, minden pár saját „lakrésszel” rendelkezik benne.

A zöld növényekkel, faágakkal felszerelt madárlakban fehérfül-, vörössipkás és Livingstone-turákók élnek – az utóbbi sajnos nemrégiben egyedül maradt, elpusztult a párja. A madarak iránti szeretet mindig is megvolt Szabolcsban, már gyermekkorában is tartott papagájokat és kanárikat. Úgy fogalmazott, akkoriban még nem vette komolyan a madártartást, felnőtt korában, 16 évvel ezelőtt tért csak igazán vissza hobbijához, amikor feleségével beköltöztek halogyi otthonukba. – Októberben költöztünk, novemberben láttam egy szórólapon, hogy díszmadárkiállítás lesz Szombathelyen. Rávettem Vikit, hogy menjünk el. Egy-egy pár nimfapapagájjal és zebrapinttyel tértünk haza – idézte fel.

Ez a vörössipkás turákó éppen kotlik a fészkében

A madarak először a nappaliban, egy kalitkában éltek, majd megépítették a házuk mögötti kazánházban a röpdét, amely azóta is a madarak és persze Szabolcs birodalma. Azóta szépen sorban bővült a madárállomány, vele együtt pedig a madárház is. Szabolcs rengetegféle papagájjal foglalkozott, tartott egyebek mellett nimfa-, király- és Nagy Sándor-papagájokat is. Anyaegyesülete, a Savaria Díszmadártenyésztő Egyesület kiállításairól rendszerint elismerésekkel tért haza. Ez az egyetlen kiállítás, amelynek állandó résztvevője. Turákókkal négy éve foglalkozik, mint mondja, a madarak különlegességük miatt tetszettek meg neki. Tarka tollazatuk és méretük miatt sokan keverik össze őket a papagájokkal – ezt Szabolcs rendszerint ki is kéri magának, hiszen két teljesen különböző fajról beszélünk, sőt, rendszertanilag is más családba tartoznak. A turákók minden fajtája – összesen 23 – Afrika más-más pontján él. Ennek ellenére jól bírják a magyarországi klímát is, az első fagyokig, ha jól vannak szoktatva, vígan éldegélnek a szabadban, a telet egy fűtött helyiségben töltik. Amelyeket Afrikából hoztak, a párás levegőn érzik a legjobban magukat. Csak friss, érett, de nem túlérett gyümölccsel táplálkoznak, minden fajtáját örömmel fogyasztják.

Fehérfülű turákó balról, szép fejdíszes Livingstone-turákó jobbról

Fotó: Szendi Péter

Gondozásuk napi kétszer, egy-egy órát vesz igénybe, ilyenkor eteti meg őket és takarítja ki a ketrecüket. Különlegességük, hogy a madárvilágban egyedülálló módon, kizárólag az ő szervezetükben található meg a vörös színükért felelős turacin és a zöld színt adó turacoverdin. Érdekesség, hogy a fiókák koromfekete tollazattal jönnek a világra, ez a két pigment adja meg 8–12 hónapos korukra fokozatosan a tollazatuk végső színét. A hím és a nőstény külleme egyébként teljesen egyforma, az ivarukat kizárólag ivarvizsgálattal lehet megállapítani. A papagájjal szemben a turákók nem hangosak, szokatlan, ugatásra, olykor morgásra hajazó hangjuk van. Ha jól tartják őket, akár 20– 22 évig is elélnek, sőt, kétéves koruktól halálukig költenek is. Szabolcs tenyésztői karrierjében a legnagyobb sikernek azt tartja, hogy madarai idén először három fiókát is kikeltettek, sőt, az egyik pár jelenleg is kotlik, abból a fészekből is lehet számítani utódokra.

– Az, hogy meggyűrűzhetünk és láthatunk felnőni egy fiókát, az a madártartás csúcsa. Ez a három, idén kikelt fióka hatalmas büszkeség számomra – fogalmaz Szabolcs. A díszmadártenyésztő hobbijának él, mint mondja, felesége után ez számára a másik nagy szerelem. Hozzáteszi, szerencsés, hogy családja tolerálja, sőt támogatja szenvedélyét, ami egyre csak viszi előre: álma, hogy a turákók minél több fajtáját tarthassa otthon