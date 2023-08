Hemzsegnek az ágyi poloskák egy betegágyon, amin egy ellátott fekszik – az erről készült sokkoló videófelvételt állítólag a szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthonából szivárogtatták ki az atlatszo.hu oldalnak. Az ügyben megkerestük a Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas vármegye vezetőjét, valamint az intézmény felügyeletét ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság sajtóosztályát, ám eddig még nem kaptunk választ. Meg nem erősített információink szerint az otthonban intézkedési terv készült a közelmúltban azért, hogy megszüntessék a fertőzést. De mit lehet tenni az ágyi poloska ellen? S hogyan szaporodhat el ily mértékben? Szakembert kérdeztünk.

Palkó László

Európában már régóta kongatják a vészharangot

- Nyugodtan kijelenthetjük: az ágyi poloska jelenléte világszintű probléma. Nem magyarországi, nem szentgotthárdi, hanem világméretű probléma. Nagyon nagy fertőzöttségben van jelen Németországban, Hollandiában, Amerikában, Kanadában. Gyakorlatilag retteg mindenki tőle, a szakma pedig még jobban. Egész Európában kongatják a vészharangot – szögezte le Palkó László egészségügyi gázmester, kártevőirtó. Megtudtuk: a szárnyatlan, rozsdabarna színű rovar iszonyatosan ellenálló és mindent kibír. Így, ha nem helyesen választjuk ki a hatóanyagot, ami eredményt hozna, ellenálló-képességét még fokozhatjuk is – figyelmeztetett a szakember. Az ágyi poloska pete állapotában különböző vedlési fázisok követik egymást. Ekkor olyan erős a petetok, hogy az irtószerek csak nehezen, vagy egyáltalán nem hatolnak át. Ezért a kezelések elsősorban a már kikelt, mozgó imágók ellen irányulnak.

Egy kezelés általában nem segít

Palkó László tapasztalata az, ha a probléma felütötte a fejét, egy kezeléssel nem oldható meg. Legalább kettő, súlyos fertőzöttség esetén pedig inkább három beavatkozás ajánlott. Arra is utalt: a rovar kikelési hullámai általában 7-10 naponta történnek, vagyis 7-10 naponta jelennek meg tömegesen az imágók. A kezeléseket is ehhez szokták igazítani.

Első körben fontos megtalálni a gócpontot, ahonnan az ágyi poloska kirajzik. Ez lehet egy képkeret mögött, szőnyeg alatt, vagy egy másik, közeli helyiségben is. Azt is tisztázta a szakember: nem mindenki vérét fogadja el a rovar. Azt viszont, akit „gazdatestnek” kiválaszt, követni fogja. A irtószeres kezelésnek ezért nem csak adott helyiséget, hanem legalább a falszomszédos szobákat is érinteniük kell. Az ágyi poloska ugyanis – fogalmazhatunk úgy – átmegy szinte a falon is: konnektoron, repedéseken keresztül, villanykapcsolókon át az irtószer elől menekülni próbál, ennek is útját kell állni.



Forrás: Palkó László

Bárhol felütheti a fejét az ágyi poloska-fertőzés

Sok érdekes tapasztalatra tett szert az elmúlt években az egészségügyi gázmester, szerinte nem lehet meghatározni, hol üti fel a fejét az ágyi poloska-fertőzés. Az jellemzően sokak által látogatott helyeken – így szállodákban, kórházakban, otthonokban, panelházakban is – kimutatható volt. A fertőzés elsődleges forrása pedig a szakember szerint az, hogy szabadon járhatjuk a világot. A rovarokat általában mindig behurcolják: kirándulásból, nyaralásból, szakmai konferenciákról. Így senkit nem lehet okozni, hibáztatni a fertőzés kialakulása kapcsán. A rovar és a fertőzöttség időben történő felfedezése már más kérdés – erre is utalt Palkó László.

Lassan öt éve nem vehetnek fel új beteget

Számos kérdés merült fel még bennünk is, így például az: a rovarirtás időtartamára mentálisan sérült betegeket el tudnak-e vajon máshol helyezni a szentgotthárdi intézményen belül. Talán erre is választ kapunk hamarosan. A pszichiátriai otthon honlapjáról azt megtudtuk: 2018 novemberében a Vas Vármegyei Kormányhivatal hatóságilag megtiltotta újabb ellátottak felvételét, vagyis lassan öt éve oda nem kerülhet be új beteg. Információink szerint jelenleg mintegy 550 gondozott él az otthonban, amit nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa legnagyobb pszichiátriai betegeket ellátó intézményeként tartanak számon.