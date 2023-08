Az elkészült termékeket értékesíteni szeretnék – erről is beszélt a csütörtöki tájékoztatón dr. Jári Alexandra, az SZGYF Vas Vármegyei Kirendeltségének osztályvezetője. Az Ezüstplatán Idősek Otthonában valósul majd meg az étkeztetés és a nappali ellátás – hogy ezeket minél rugalmasabban és akadálymentesen megvalósíthassák, az épületben lift is helyet kapott. A lakók gondozását segíti elő a projekt során beszerzett kisbusz is. Az intézmény ilyen speciális (mozgásfogyatékos személy szállítására alkalmas) gépjárművel korábban nem rendelkezett. A lakók ellátásáról gondoskodó új munkavállalók képzéseken vettek részt, hogy megismerjék az új környezetet és feladatokat. A lakók képzése önálló életre való felkészülésüket célozta.

A projekt 813 millió forint EU-s vissza nem térítendő támogatást kapott. Az osztályvezető az eredményeket sorolva elmondta: a korábbi nagy férőhelyszámú intézményi ellátás helyett az ellátottak és akik igénybe veszik a szolgáltatást, kis létszámú családi házakban, otthonos környezetben tölthetik mindennapjaikat. Közvetlenebb bánásmódot és nagyobb fokú önállóságot biztosít mindez számukra. A szolgáltatási forma teljes mértékben igazodik egyéni szükségleteikhez. Mint mondta, lehet, hogy a költözés sok izgalommal járt az ellátottak számára, félelemmel vegyes várakozással töltötte el őket, ám gördülékenyen valósult meg. Végül a megvalósulási helyszíneket vette számba Szombathelyen és Táplánszentkereszten.

A projekt 2017. november 1-jével indult, az augusztus 3-i határidőre befejezik. A támogatott lakhatásban még rendelkeznek szabad férőhelyekkel – lehetőség van ennek igénybevételére. Az érdeklődők azEzüsthíd Integrált Szociális Intézmény elérhetőségein kaphatnak bővebb felvilágosítást. Az Ezüstplatán Idősek Otthona lakói műsort adtak a tájékoztatón.