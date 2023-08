Bebes István, Körmend polgármestere ünnepi beszédében Szent István király Imre herceghez írt intelmeiből idézett: -Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban - mondta, majd hozzátette: az államalapítás óta a magyarság a legnehezebb megpróbáltatásokat is túlélte, mert a fiak követték atyáikat.

- Eljöttünk ide a Rába-partjára, hogy ünnepeljük azokat, akik előttünk jártak az úton, és annyi balszerencse és viszály után életük munkájával és szeretetükkel megújították városunkat, hazánkat és a magyar nemzetet. Nem utolsósorban azért is jöttünk, hogy erőt merítsünk, lelkesedjünk, hiszen a sikeres múltra érdemes büszkének lennünk - fűzte hozzá a városvezető, majd Szabó Magda István királyról írt szavait hangsúlyozta: -Te vagy legendáink legnagyobbika, István, szent király, aki megnyitottad előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája volt, hitet adtál, jövendőt.

A polgármester zárásként a közelmúlt nehézségeiről szólt, egyúttal köszönetet mondott a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Katasztrófavédelem, a Vasivíz Zrt. szakembereinek, az önkormányzat munkatársainak, valamint a civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik az árvíz elleni védekezésben közös erővel sikeresen helyt álltak.

Csónakon érkezett az új kenyér, amelyet Kiss László esperes-plébános áldott meg, és Bebes István polgármester kínált körbe a jelenlévőknek. Ezután civil szervezetek, cégek képviselői vonultak le feldíszített, kivilágított vízi járműveikkel a Rábán, majd következett a tűzijáték, amely idén jubilált, hiszen éppen hatvanadik alkalommal tartották meg Körmenden. Évfordulós volt a Körmendi Napok is, a város nagyrendezvénye huszadik születésnapját ünnepelte.

Az események sora a Szabadság téren a helyi kötődésű Soulwave zenekar koncertjével és a Kelemen Kabátban fellépésével zárult. A Batthyány-kastély udvara a hagyományos nemzetközi néptáncgálának adott helyet, amelyet a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes szervezett. Az oldalkertben a hagyományőrző csapatok tábori életébe lehetett bepillantani, ott a Batthyány Lovas Bandérium volt a házigazda.