Már 18-féle kézműves tevékenységet sajátíthatnak el megyeszerte a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatósága által szervezett szakkörökön a résztvevők. - Papírfonás, vesszőfonás, quiling, nemezelés, tojásfestés, mézeskalács-, makramékészítés, kötés gyönggyel, hímzés, gyöngyfűzés, gyertyaöntés, éremgyűjtés, csuhékészítés, csipkeverés, bútorfestés - sorolta az igazgató a tavalyi kínálatot, ami idén tovább bővült baba-mama horgolással, natúr kozmetikával és "szövés keretben" szakkörrel. Villámgyorsan elkelnek az alapanyagok, és ma már egyre tudatosabban választanak a szakkörvezetők - ez is mutatja a harmadik éve zajló program létjogosultságát és sikerét. - Imádják a bútorfestést, a vesszőfonást, a natúr kozmetika alapanyagai szinte pillanatok alatt elfogytak - osztott meg kulisszatitkokat is Éles Krisztina.

A foglalkozásokat általában heti rendszerességgel tartják. - Ez beleivódik - és ez is a cél - a résztvevők életritmusába. A héten két-három órára kizökkennek, megélik az alkotóvágyukat, és közben meg csacsognak. Örömről, bánatról, kibeszélik magukból azt, amit éppen történik velük, és ettől tisztul a lelkük, és ezzel tudnak stressz-mentesíteni. S ha már beszélgetnek, megfogalmaznak célokat, ötleteket vagy kritikát is, amire megoldásokat is kreálhatnak, ami akár a településfejlődésnek is jót tehet - avatott be minket a szakkörök világába Éles Krisztina. S mielőtt bárki azt gondolná, hogy a foglalkozásokon csak nők ülnek, az igazgatótól megtudtuk: férfiak is szívesen csatlakoznak az alkotóközösségekhez.

Százhuszonnégy településen 144 szakkör zár, illetve zárt ezekben a hónapokban. Szeptembertől pedig újabb 112-t indít el megyeszerte a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatósága. A vidéki helyszínek mellett Szombathelyen is szerveznek szakköröket. Érdemes tájékozódni az aszakkor.hu oldalon, ahol elérhetők azok a videók is, amik az egyes kézműves tevékenységek elsajátításában nyújtanak segítséget.