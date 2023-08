Az elmúlt években számos kiállításnak is otthont adott az egykori rumi vasúti fűtőház, amit a 2000-es években felújítottak és kerékpáros pihenőhelyként is használtak. Vargáné Fehér Ágnes néhai férje, Varga Károly Gyula néprajzi gyűjteményének tárolására és kiállítására is használták a létesítményt, a bérleti szerződést azonban egy idő után felmondták. Több közösségi és kulturális programot szerveztek, volt, hogy az adventi gyertyagyújtásokat is ott tartották. Az ingóház azonban az elmúlt években olyan állapotba került, ami veszélyessé is tette a használatát – erről is beszélt szerkesztőségünknek Vargáné Fehér Ágnes.

- Azért is fontos lenne az épület állagmegóvása, mert nemzeti értékhelynek nyilvánították – erre is felhívta a figyelmet az asszony, aki korábban közmeghallgatáson is megfogalmazta aggodalmait. - Több falubeli felajánlotta a segítségét a szükséges a munkálatok elvégzéséhez, összefogással megmenthető lenne az épület, ha az önkormányzat részéről is meg lenne a szándék – fejtette ki Vargáné Fehér Ágnes.