2023. december 12-e fontos dátum lesz a csepregi Kovács család életében. A tervek szerint ezen a napon műti meg Barcelonában egy orosz orvos egyetlen szemük fénye kislányukat, Lénát. Amikor kiderült a kezelés időpontja, azóta Léna minden nap megkérdezi: anya, miért nem holnap lesz a műtét? Reméljük, már csak párat alszunk, és utazhatunk – hangzik az anyai megnyugtatás.

– És akkor olyan leszek, mint a többi óvodás? – kérdez vissza.

– Igen, olyan leszel! – így az anya, Wéber Judit. Egy verőfényes augusztusi szombaton találkoztunk a családdal, a ház körül nagy munkában volt mindenki, az édesapa, Kovács Balázs mellett Léna bátyja, Áron is kivette a részét. A fotó után Léna pillanatok alatt átöltözött és ment is a nagy udvarba segíteni.

– Lénánál 2020 augusztusában jóindulatú agydaganatot diagnosztizáltak – mondta az édesanya. – Még abban a hónapban megműtötték, az akkori Országos Klinikai és Idegtudományi Intézetben. A daganat 95 százalékát eltávolították, bíztunk benne, a hátramaradó rész felszívódik. Sajnos, nem így történt. A beavatkozást követően fél év múlva visszajött a daganat. 2021 márciusa óta a mérete szerencsére stagnál, Léna jól van. Most is gyógyszeres kezelést kap. Várjuk, hogy a daganat zsugorodjon, felszívódjon és eltűnjön. Az agyi műtétnek azonban egy nem várt hozadéka is lett, ami Léna esetében a bal oldali végtagok fokozott izomfeszülését jelenti. Bizonytalan a járása, egyensúlyát veszti, gyakran elesik. Heti kétszer kap gyógytornát és speciális óvodába jár.

– Sokat olvasgattunk, kutakodtunk, kérdeztünk, mi lehet a megoldás – folytatja Wéber Judit. – Ekkor bukkantunk rá arra módszerre, ami szerint a bőr alatti speciális beavatkozással jó eredmények érhetők el. Júliusban Budapesten voltunk konzultáción. Dr. Igor Nazarov vállalta, hogy Barcelonában elvégzi a beavatkozást. Ennek, valamint az intenzív terápiának az ára 4700 euró. Ekkora összeget önerőből nem tudunk kifizetni. Augusztus 21-én indítottuk el a gyűjtési akciót. Már ebben a pár napban is sok felajánlás érkezett. Hálás szívvel köszönjük a támogatást, a megkereséseket, a biztató szavakat. Lépésenként haladunk előre, hogy a nagy álmunk megvalósulhasson. Együtt, egy jó célért – ezt mondom mindig magamban.

Csepregen, a szeptember 9-i családi napot is a jótékonyság jegyében tarják meg. Ezen a napon számos program várja a kilátogató gyerekeket, szülőket, illetve ekkor ültetik el az idén született 42 csepregi, gyermek tiszteletére az élet fáit. A befolyt adományokat Léna gyógykezelésének támogatására fordítják.