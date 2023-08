A rendszerváltást követően Bősze József szalézi atya szervezőmunkájának köszönhetően és a helyiek aktív részvételével templomot építettek. Az atya köré jelentős kulturális és sport közösség szerveződött. Ám halálával a lendület megtorpant. A közelmúltban Janzsó György vállalta a „civil kurázsi” vezetését és megújítását. Ennek egyik momentumaként szervezték a kézi kaszás aratófesztivált, számolt be a városrészen lakó Bodorkós András. Az aratók vállukon kaszával, asszonyaik sarlóval Janzsó György pajtájában gyülekeztek.

A 2023-as perinti aratóbanda

A „kertalján” lévő földet Gyuri bácsi búzával vetette be, amit az alkalmi aratóknak kellett levágniuk. A munkában az örökifjú nyugdíjasok jártak élen, ők voltak a vezető kaszások; Tóth László, Fábián István, Janzsó György, Csejtei Károly vágták a „sűrű rendet”. Asszonyaik; Tóth Lászlóné Margitka, Fábián Istvánné Margit, Horváthné Horváth Ibolya, Karcsicsné Gömbös Mária pedig szorgalmasan szedték a markot. Néha meg-megmorogták a rendetlenül kaszálót, közben beszélgettek a régmúltról. A 103 éves korában elhunyt, valaha élt legidősebb perinti, Lina néni dédunokája, Gömbös Marika is ott volt. Elmesélte, hogy az ötvenes években miként deportálták kulákként dédnagyanyját.

A hirtelen leszakadt zápor sem tudta kedvét szegni az aratóknak. A zápor elvonultával a legfiatalabbak – már ők is a negyvenes éveiket tapossák – Szvoboda Szabolcs vezetésével holdvilágnál folytatták a munkát, ahogyan az ősök is tették ezt a múlt század elején. A kaszakalapálás rejtelmeibe Cziczer András vezette be az ifjú legény legényeket. Az aratás báli hangulatban zárult. Az asszonyok finom süteményeket sütöttek, a férfiak bort, pálinkát hoztak. A „batyus bálra” igazán nem lehetett panasz.

Janzsó György pajtájában

Gyuri bácsi saját pajtáját kitakarította, abroszos, terített asztalokkal várta aratóit. Mire besötétedett, befutottak a műszakból hazatérő fiatal labdarúgók is. Ment a dalolás, viccelődés, falatozás. Előkerült a tangóharmonika is, a házigazdát választotta az alkalmi zsűri a legjobb hangszeresnek. A fotósból alkalmi zenésszé (harmonikássá) avanzsált Bodorkós András csak a második lett. A férfikórus tagjai is kitettek magukért. Az első újperinti aratófesztivál résztvevői úgy búcsúztak: találkozunk jövőre ugyanitt, ugyanekkor.