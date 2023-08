Az őszi programok sorát a szeptember 16-i Almafesztivál nyitja meg, amelyen megtartják a már hagyományos pálinkaversenyt is. A rendezvényen sor kerül a II. Jánosházi Ikertalálkozóra is – az elsőt öt évvel ezelőtt rendezték meg a városban és annak vonzáskörzetében született ikrek részvételével. A fesztiválon főszerepben állnak majd az almás ételek, a látogatók megtekinthetnek egy kiállítást Horváth Csabáné, az óvoda intézményvezetője kézimunkáiból. Fellép Matyi és a Hegedűs, Rózsás Viki, Straub Dezső, és az Ocho Macho is.