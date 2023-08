Egy Csongrád-Csanád vármegyei település, Nagymágocs néhány lelkes lakója a sárvári kőkígyó mintájára maga is megalkotta sajátját, amit Klaunak neveztek el. Azonban itt még nem álltak meg, Klau egy társat is kapott: Robit, a kőcsigát. Sőt, a család a közeljövőben egy újabb taggal, Ilussal, a krokodilussal is bővül majd - ígérik. A kőállatkák így már nem csak Vasban, de a csongrádi község egy-egy pontján is mosolyt csalnak a járókelők arcára. És ahogy Lujza, ők is szeretnének minél nagyobbra nőni!

Forrás: Nagymágocsi kőállatkák Facebook-oldal

Forrás: Nagymágocsi kőállatkák Facebook-oldal

Kapcsolódó: