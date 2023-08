Kardos-Kató Szilvia, az újszülött részleg vezető ápolója vette át kollégái nevében az anyukák ajándékát. A helyszínen arról kérdeztük, munkatársaival hogyan segítik a szülő nőket, akik nem egyszer bizonytalanok és tele vannak kérdésekkel a szülés után.

– Megmutatunk mindent az először és a többedszer szülőknek is, akár újra a pelenkázástól a fürdetésig, a babák alapápolásáig. A köldökkezelést, a fürdetést, a mellre helyezést, az emlőfejést, a mérleghasználatot is meg kell próbálnia minden kismamának, hogy otthon boldoguljanak. Sok információval indítjuk útnak őket, a védőnői konzultációkon és a viziteken is kapcsolatot tartunk velük. Bármikor kérdezhetnek. A nap 24 órájában készen állunk, közöttük mozgunk, velük közösen látjuk el az újszülötteket – mondta el Kardos-Kató Szilvia, aki három éve vezeti az újszülött-osztályt, előtte szülésznőként dolgozott a kórházban és védőnőként. Mostanra úgy érzi, hogy a munkájuk beérik.