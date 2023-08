A kőszegi Bersek József Általános Iskolában már 28 éve működő BE-JÓ táncegyüttes lányai 2021-ben büszkén táncoltak legújabb, Koószné Dudás Katalin által megalkotott, aranysárga-kék korhű reneszánsz ruhájukban az az évi Kőszegi ostromnapokon. Az öltözethez szükséges anyagokat akkor az önkormányzat támogatásából tudták megvásárolni.

A 2022–2023-as tanévben három korcsoportban indult el újra a mazsorettoktatás a BEJÓ-nál, már táncversenyekre is eljutva, szép országos eredményeket, előkelő helyezéseket elérve. A nyári időszak a táncosok számára elsősorban a tűztáncos és hagyományőrző fellépések ideje. A középső korcsoportosok is lelkesen jelentkeztek a reneszánsz utánpótlás-korcsoportba, vállalva a többórás nyári próbák nehézségeit, mondta el művészeti vezetőjük, Horváth Márta, és elújságolta: az említett nyári fellépések bevételét felhasználva vásároltak új anyagokat, így készülhetett most új öltözet a legifjabb táncosok számára is.