- Az augusztus 20-i ünnep alkalmat ad nekünk arra, hogy megerősítsük kötelékeinket egymással és múltunkkal, hogy büszkén nézhessünk a jövő felé – fogalmazott ünnepi beszédében a polgármester. – Csepreg városa mindig is kiemelkedett a közösségi összetartásban és a hagyományok ápolásában. Az ünnepkörhöz hozzátartozik au új kenyér megszentelése is, amely az év termésének és megújulásának a jelképe. A friss kenyér szimbolizálja az élet fenntartását és az emberek közösségi erejét, ahogyan összefogva munkálkodunk megélhetésünkért és az értékek ápolásáért. Büszkék vagyunk, hogy városunkban az országos hírű pékség mellett egy olyan civil szervezet is működik, amelynek tagjai nap mint nap a tradíciókat tiszteletben tartva és a minőségre törekedve készítik el a finomabbnál finomabb kenyereket, pékárukat. Ők a csepregi kovászolók.

Fotó: Horváth László

A polgármester kiemelte: ma az egész országban ünnepelnek. Valahol nagyobb létszámban, valahol fényűzőbben. „De biztos vagyok benne, hogy sehol máshol nem esne ilyen jól a kenyér és a bor, mint önökkel, veletek, csepregiekkel" - zárta szavait.