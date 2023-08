Csimota - a kiállítás címe magyarázatra szorul. -Ez egyfajta tájszó a gyermek elnevezésére, emellett egy könyvkiadó is ezt a nevet viseli. Célom az volt, hogy a szókincset is bővítsem, mert azt tapasztaltam, hogy a csimota szót nem sokan ismerik. A kiállított figurák nagyon vegyes összetételűek: népi, nemzetközi, kézműves, régi és új eredetű babák is helyet kaptak a tárlatban, a legrégebbi baba talán százéves lehet - mesélte a gyűjtemény tulajdonosa, Horváth Anita Mónika, aki már hosszú ideje nádasdi lakos. Mint mondta, nem is gondolunk bele, hogy a gyerekszobákon túl milyen sok helyen találkozhatunk babákkal. Pedig nagyon sok szakma használja őket, legyenek azok próbababák egy varróműhelyben, emberi testet modellező anatómiai babák, autós törésteszt bábuk, színházi kellék-figurák, művészeti modell babák, karakterbabák, madárijesztő figurák a kertekben, elsősegély gyakorló testelemek, fodrász gyakorló babafejek vagy csecsemőt imitáló bábuk, hogy csak néhányat említsünk a sok közül.

Horváth Anita Mónika elmondta azt is: a saját játékai mellett lányai babái is helyet kaptak a kiállításban, a gyűjtemény az elmúlt húsz év "termése". Van közte kicsi és nagy, vékony és teltkarcsú, divatimádó és népies, szőke és barna, műanyag, gumi, rongy és porcelán, modern és régi, egyszóval mindenféle.

-Nagyon örültem, hogy a kiállító partnerem, Pfeiffer Tamás kakukkos órákkal van jelen a gyűjteményem mellett. Az idő a kiállítás megnyitóján ugyanis kiemelt szerepet kapott: nemcsak az órák miatt, hanem azért is, mert sok korombéli és még idősebb látogató mesélte el gyermekkori élményeit a babákkal kapcsolatban. A kisgyerekek lehetőséget kaptak a Barbie babák öltöztetésére, ami osztatlan sikert aratott - tette hozzá a gyűjteménytulajdonos, aki munkahelyén, a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium tagintézményeiben is bemutatkozott már saját gyűjteményével. A Kaffka Margit Kollégiumban 2018-ban játékszer kiállítást, 2022-ben pedig a Teleki Blanka Kollégiumban pedig babakiállítást rendezett.

-A babák mellett ismertetők, könyvek, magazinok és családi fotók is megtalálhatóak a kiállításban, gyerekeim játszópajtásai is felfedezhetik magukat a fényképeken - mondta zárszóként a lelkes babagyűjtő.