A reggel játékos tornával és mesével kezdődött, a KönyvtárMoziban megnézték a gyerekek a Vukot, másik alkalommal pedig a Lúdas Matyit. Ebédre mindkét nap pizzát kaptak. Az idő legnagyobb részében pedig kézműveskedtek és barkácsoltak Maitz Mónikával és Pajor Andreával, akik felajánlották közreműködésüket a napköziben. Batikolást, nemezelést, valamint csipkeverést, kötélfonást is terveztek a programok között. A foglalkozásokon természetes alapanyagokat használtak, tudtuk meg Fehér Csabáné Katitól. A közösségszervező elmondta még: nagycsoportos óvodástól az általános iskola 2. osztályáig, 5–9 éves, elsősorban cáki vagy ott nyaraló gyermekek csatlakoztak a csapathoz – ők szervezőként a szüleiket mentesítik a foglalkozásokkal. Diákmunkás, közösségi szolgálatot teljesítő fiatal is segít a felnőtteknek a könyvtárban, a közösségi házban és annak udvarán megvalósuló programok lebonyolításában. És nem kizárt, hogy a héten is lesz alkalma a szünidei napközinek.