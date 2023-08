Sokszor vagyunk úgy a mindennapokban, hogy a jót meg a szépet nyomban felfedezzük másokban. Azt, hogy kedvesek, segítőkészek, viccesek vagy éppen lelkiismeretesek. Aztán nemegyszer úgy folytatjuk ezt a gondolatmenetet, hogy bezzeg mi, na mi nem vagyunk ilyenek, és már le is lombozódtunk! Pedig az igazság valami egészen más! Vajon tudnánk-e a napot nevén nevezni, ha soha nem láttuk volna még, ha soha nem melengette volna az arcunkat? Aligha! Vajon felkiálthatnánk-e örömünkben, amikor egy barátunkkal találkozunk, ha nem ismernénk, ha idegen lenne a számunkra? Valószínűleg nem. Vagyis csak azokat a dolgokat láthatjuk meg, nevezhetjük nevükön, amelyeket magunk is ismerünk. Felismerünk. Megismerünk. Ráismerünk. És hogy hogy jön ez ide? Úgy, hogy azért vesszük észre másokban a jót meg a szépet, mert rájuk ismerünk, hiszen bennünk is megvannak. Ennyi a rejtély, és ez az, ami egyből feje tetejére állíthatja a világot. Ha dicsérünk valakit, ha elismerésünket fejezzük ki, akkor jó, ha tudatosítjuk, hogy ez azért történhet meg, mert bennünk is megvan az, amire rácsodálkoztunk a másikban.