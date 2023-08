Csendes, nyugodt péntek este. A város szeme lassan lecsukódik, szendereg már a gondolat is, nem cikázik tovább. A békét váratlanul egy, majd több motorbőgés töri meg. Újra és újra, minden áldott héten. Óriások a törpék között, akik a csendet zajcsákánnyal törik darabokra, miközben céltalanul tövig nyomják a gázt vagy húzzák a gázkart. Ez ám a teljesítmény! A motorokat, autókat mindig is szerettem. Viszont a városban körözést, versenyzést a többsávos úton, ahol amúgy gyalogosok, biciklisek is közlekedhetnek, értelmetlennek, sőt veszélyesnek ítéltem. Amióta betoppant hozzánk Manna, ráláthattam egy másik szemszögből is arra, micsoda káros ez a felesleges legénykedés, ami nemhogy nem menő, hanem kifejezetten elszomorító. Manna ugyanis retteg a motorbömböltetéstől, és ezzel nincsen egyedül. Kutyák, kisgyerekek kapják fel a fejüket, húzzák össze magukat az orbitális zaj hatására, és az éjszaka nyugalmát szétszabdaló brümmögés engem sem hagy hidegen. De ki tudja, lehet legközelebb indulok az ovis cipőfűzőkötő versenyen, hátha győzedelmeskedem – micsoda dicsőség lesz!