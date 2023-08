Horváth István, Csákánydoroszló polgármestere maga is részt vett a mentési munkálatokban a Dózsaligetben, ahol hét házból tizenhárom személyt kellett kimenteni, miután a Vörös-patak elárasztotta a területet. – Pénteken délben küldtem ki az értesítést a Dózsaliget utca lakóinak, hogy készüljenek, mert valószínű, nagy víz jön. Szombaton már kora reggel a helyszínen voltunk, akkor már csak csónakkal lehetett közlekedni az utcában.

A kiköltözésre kényszerülő lakosok egy része helyi és környékbeli családtagoknál, rokonoknál húzta meg magát, egy házaspárnak egy éjszakára motelben béreltünk szállást, de aztán ők is továbbmentek rokonokhoz, osztrák lakóink pedig a szomszédos Zala vármegyében, Pötrétén találtak menedéket – mondta el Horváth István, aki néhány hét híján 25 éve polgármester Csákánydoroszlóban, de ilyet még nem tapasztalt. – Pályafutásom alatt legalább húsz árvizet éltem meg, de olyat még nem láttam, hogy a doroszlói településrészen is gondot okozott volna a víz.

Nagy Miklós, Gasztony polgármestere

Forrás: Szendi Péter

Negyvenöt köbméter homokot hordtunk a kritikus területekre, a vasárnap pedig szivattyúzással telt. Hétfőn egy picit szusszanunk, van mit kipihenni. Sajnos, elég keserves az apadás, óránként 2-4 centiméter, így szerintem kedden is csak csónakkal lehet közlekedni a Dózsaligetben. Talán szerdára javul a helyzet, és már gyalogosan is megközelíthető lesz az árvíz által sújtott terület. Egy biztos: ha visszamegy a víz, még rengeteg munka vár ránk: takarítani, fertőtleníteni kell, el kell szállítani a felgyűlt szemetet, amiből van bőven. Gasztony polgármestere, Nagy Miklós is végig a vártán állt péntek estétől.

Gasztonyban a Gyöpszer és az Ószegi utca ingatlanjai kerültek veszélybe, tizennégy házat vett körül a megáradt Vörös-patak. Egy nénit még pénteken kiköltöztetett a házából a családja, a többiek mindvégig otthonaikban maradtak. – Pénteken délután kaptuk a riasztást a katasztrófavédelemtől, hogy kezdjünk el készülődni, mert jön a víz. Szombatra már felteltek az utcák, az ingatlanokba csónakkal juttattunk el élelmiszert, aggregátorokat és egyéb szükséges holmikat.