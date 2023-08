Marosfalvi Antal 1931-ben Szombathelyen született. "Életében és pályáján a fordulatot a Szombathelyi Képtár alapítása hozta el. A műszaki pályát elhagyva, intenzíven bekapcsolódott az új szerzemények restaurálásába. A nyitást megelőző hónapokat pályája legszebb és leghasznosabb időszakának tekintette, hiszen közel 200 jelentős, ám szinte romos festményt kellett bemutatható állapotba hoznia. Az 1985 utáni éveket a Savaria Múzeumtól átvett, ugyancsak megviselt művek helyreállításával töltötte, s ezeket a képeket 1987-ben kiállításon is bemutatta. Munkáival összesen több mint 50 egyéni és 120-nál is több csoportos kiállításon ismerkedhetett meg a közönség. Műveit közgyűjtemények, egyházi intézmények, templomok őrzik.

A Szombathelyi Képtárban töltött 35 év alatt felbecsülhetetlen értékű munkát végzett: 1100-nál is több műtárgyat restaurált, a saját gyűjtemény és időszaki kiállítások darabjait" - írták a Szombathelyi Képtár közösségi oldalán..

Majd úgy folytatták: "Életében az önálló festői pálya és a restaurátori munka jól kiegészítette egymást. Ez utóbbit olyan szolgálatnak tekintette, amely toleranciára és megértésre tanít mások gondolatai és munkája iránt. Meggyőződése volt, hogy a mindenkori divat követése helyett a saját útját kell járnia. Ez az út itt, ezen a világon véget ért, de mindaz, amit magas szakmai színvonalon, etikus alkotói szemlélettel, emberi tartással létrehozott, velünk marad. Emlékét megőrizzük!" - írták.