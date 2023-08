Molnaszecsődön a malomnál is folyamatosan takarítanak, Somogyi László birtokát szombaton éjjel érte el a komoly víztömeg. - Előzetesen már próbáltuk biztonságba helyezni az értékeket, de további pakolásra volt szükség, mert nagyobb lett az áradás, mint amire számítottunk. Derékmagasságig emelkedett a víz, az épületbe viszont nem ment be. A megáradt folyó a stégünket is arrébb rakta, szerencsére, stabil volt a rögzítés. -Vasárnap délután igazi pool-party volt az udvaron lebegő matracokkal - mesélte Somogyi László. A folyó sok mindet "behordott" a szomszédos ártéri erdőbe, az ár levonulása után onnan több mindent - főleg strandszékeket - kellett visszacipelniük.