A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus szervezésében 57 fős csoport indult útnak 6 napra Erdélybe, számolt be a közösségi oldalán Kőszeg városa. A körutazáson jórészt kőszegfalviak, kőszegiek vettek részt, de vaskeresztesi és pornóapáti dalos társak is csatlakoztak. Csíkrákosi szállásukról minden reggel az eltervezett program szerint indult Erdély nevezetességeinek felfedezésére a csapat. A látnivalók sokaságában kulturális programok (Lázár-kúria, Tamási Áron sírhelye, Mikó-vár), túrák (Ezeréves határ, Csíksomlyó-Hármashalom oltár, Madarasi Hargita) és szabadidős programok (Korond, Parajd, Csíki sörgyár, Szováta-Medve tavi fürdés) is szerepeltek.