Az óvoda udvarán lévő fajátékok közül többet is felújítanak, átépítenek augusztusban. Tóth Viktória intézményvezető részletezte, kicserélik a favonat elkorhadt tetejét, a homokozó oldalát, illetve több mászó eszközt is felújítanak. A kerítéshez közeli, babaháznak is nevezett kis épületet elbontják. A helyét befüvesítik. Ide padokat, asztalt szeretnének, hogy az udvari mozgás mellett az árnyat adó fák alatt a gyerekek rajzolhassanak, közösen játszhassanak.

Megtudtuk, a munkákat az intézmény éves leállása alatt, augusztus 21-30-a között végzik el. Így a szeptember elsejei óvodakezdésnél már egy megszépült, esztétikus és biztonságos udvar várja a gyerekeket