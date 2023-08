A térbetűket a szentgotthárdi önkormányzat 1,7 millió forintos támogatásából, társadalmi összefogásából és 300 ezer forintos városrészi önerőből állították fel. Az ünnepi átadón Vörös Gábor önkormányzati képviselő idézte fel az előzményeket. Mint mondta, többkoncepció is volt a térbetűk díszítésére vonatkozóan, eleinte a nemzeti színekben és virágminta variációkban gondolkodtak. -Gyakorlatilag egy véletlen folytán találkoztam Koday László festményeivel, rögtön tudtam, hogy erre van szükségünk. Nagy öröm számunkra, hogy a festőművész úr engedélyezte, hogy felhasználjuk a képeit, az meg külön megtiszteltetés, hogy most, az átadón is itt van körünkben – mondta a képviselő, végül azt is hozzátette: néhány hét alatt elkészültek a térbetűk az egyedi mintákkal, utána pedig hamar a helyükre is kerültek. Most már minden helyi és Farkasfára érkező gyönyörködhet a feliratban, amely igazi kuriózum a Szentgotthárdhoz tartozó városrészen.