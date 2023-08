A nemzetközi borünnep megnyitóját múlt pénteken tartották. Az eseményen a helyi politikai, turisztikai és gazdasági élet képviselői mellett Susanna, osztrák és burgenlandi borkirálynő, valamint Christian Zechmeister, a Wein Burgenland ügyvezető igazgatója is megjelent. – A locsmándi és a szomszédos borvidékekről származó kékfrankosok nagy választékával szeretnénk a vörösbor-élményt, e nagyszerű fajta különböző fajtáit és jellegzetességeit bemutatni a vendégeknek – mondta az ORF-nek Christian Prickler, a helyi borászok egyesületének elnöke. A burgenlandi borászok mellett német és szlovák pincészetek is bemutatkoztak. A mustráról a csepregiek sem hiányozhattak. A Vinora Borház már rendszeres résztvevője a locsmándi borünnepnek. Idén már ötödször voltak kint, a munkából a Molnár család minden tagja kivette a részét. Molnár Sándor, a pincészet vezetője elmondta, már visszajáró törzsvendégeik is vannak. Náluk a vörösborok mellett lehetett rozét és fehéret is kóstolni.

Tóth Marcell borász mellett Horváth Réka

Forrás: Rotweinerlebnis Lutzmannsburg

Megtudtuk, a közelmúltban az egyik locsmándi borászt és kiránduló csapatát látták vendégül a borházunkban. Így épülnek ki a kapcsolatok. Tóth Marcell, a Néber-Tóth Pince tulajdonosa másodszor vitte el borait Locsmándra. – Valamit jól csinálhatunk, hogy a helyi gazdáktól idén is meghívást kaptunk – fogalmazott Tóth Marcell. – Mi, a csepregi borászok tíz kilométerre vagyunk a locsmándiaktól. Szinte teljesen megegyezik az éghajlat, a termőtalaj, illetve a szőlőfajták is. Éppen ezért is fontos, hogy már egy évtizede elindult ez a barátkozási folyamat. Igaz, nincs két egyforma kékfrankos, zweigelt, hiszen a gazda munkássága, kézjegye minden borban kicsit eltérő. Tóth Marcell kiemelte, tavaly nagyon kevés csapadék volt, idén mintha ezt szeretné bepótolni az időjárás. A szőlő most tart abban a fázisban, amikor a szemek felveszik a vizet. Ilyenkor, ha sok eső esik, akkor egy rossz folyamat, a rothadás indulhat el. Ebben az időszakban különösen oda kell figyelni a növényvédelemre. Mindent összevetve az idei termés szépnek és jónak ígérkezik.