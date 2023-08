Április végétől több szombathelyi temető bejárata előtt feltűnik a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet rabszállító járműve: a fogvatartottak – jóvátételi munkaként - hat sírkertben nyírják a füvet - olvasható a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet oldalán.

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és a Vas Megyei Temetkezési Kft. megállapodása alapján a szabadságvesztésüket a vármegyeszékhely börtönében töltő fogvatartottak hat jelenleg is üzemelő köztemetőben végeznek jóvátételi munkát. Április végétől október közepéig a herényi, az oladi, a zanati, a zarkaházi, a szentkirályi és a gyöngyöshermáni temetőben nyírják a füvet.

Jóvátételi munkára önként jelentkezhetnek a fogvatartottak. Külső munkaterületeken természetesen csak azok dolgozhatnak, akik az elkövetett bűncselekményük, börtönben tanúsított viselkedésük, addigi munkavégzésük alapján nem jelentenek biztonsági kockázatot. A hat szombathelyi temetőben alkalmanként négy-hat-nyolc elítélt felügyelők irányításával dolgozik: füvet nyírnak, sövényt vágnak.

A reintegrációnak a jóvátétel is fontos eleme. Lényege, hogy a tettük következményeiért felelősséget vállaló elítéltek egy része lehetőséget kap arra, hogy a börtön falain kívül végzett társadalmilag hasznos munkával enyhítsenek az általuk okozott károkon, egyúttal csökkentsék a velük kapcsolatos előítéleteket is. A jóvátételi programoknak köszönhetően szépülnek meg kórházak, gyermek- és idősotthonok (Vas vármegyében például 2021-ben a rumi gyermekotthon), iskolák, óvodák, de az elítéltek ünnepi műsorokkal és adományozásokkal is rendszeresen segítik a rászorulókat.