Az országban egyidejűleg három helyen zajló háromnapos versenyen 40-40 induló vett részt. Az időjárás rányomta bélyegét a versenyre, a halak kapókedve hektikusan alakult. Ennek ellenére a nyitónapon 45-50 kilós fogásokkal lehetett szektort nyerni a C és D szektorban, és az A-B szektorban is 30 kiló felett kellett teljesíteni. Minden fordulóban más-más körülmények közepette kellett horgászni. A változékony időjárás a halfogáson is meglátszott, talán pont ezért volt rendkívül szoros az utolsó forduló. Sokan körmük szakadtáig küzdöttek, hogy sikerüljön szektort nyerni, mert tudták, hogy csak így lehet esélyük a döntőbe jutásra. A dobogós pontok is mutatták, hogy nem voltak keresztbeverések az utolsó fordulón. Az Abért-tó középdöntőjének bajnoka 4 ponttal Frankó Zoltán lett, őt két 8 pontos versenyző követte a dobogón. A több fogott súly most Megyeri Norbertnek kedvezett, második lett, míg Papp József ugyancsak 8 ponttal a dobogó harmadik fokára állhatott fel.