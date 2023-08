A csapatok négy futamban - gyorsaságiban, szlalomban, kis meglepetés futamban és showműsorral kiegészített futamban - versenyeztek, de a rendezvény közösségi oldalán online szavazást is indítottak a szervezők a közöségdíjért.

A fürdőkád és a fémhordó soha nem megy ki a divatból, már ami a járgányokhoz felhasznált építőelemeket illeti. Ez egy jól bevált konstrukciói - mondta a szpíker is. Előfordult, hogy egy-egy szuperjárgány igencsak felgyorsult a tó melletti partoldalban: volt, aki megoldotta a fékezést és a megállást rutinból, de volt olyan is, amikor a fék hangját hallani lehetett ugyan, de a hatását látni és érezni nem igazán. Így történt, hogy a varázslógyerek, Harry Potter is nekiütközött a gumifalnak, hiába volt mindenféle hókuszpókusz, bájital.

Az Üvegtigrisben Kakszi Lajos, alias Lali utazott természetesen, Csoki - Turbók Imi - lőtávolból követte. Ízirájder, öcsém! - kiabálta.

Egy "ízi" életérzés, egy laza nyári őrület volt a Vadása Derbi idén is, mégpedig a legjavából. Még a szomorú időjárás, a szemerkélő eső sem tudta elvenni a kedvet a nevetéstől.