Dorka 2023. 01. 29-én született, szálkás szőrű tacskókölyök. Kedves, játékos, az emberekkel jó a kapcsolata, szereti a gyerekeket. Egyedüli kutyusnak ajánlják. A macskákkal nincs jóban. Oltva, chipelve, külső-belső parazitamentesen, ivartalanítási kötelezettséggel, lakásban tartásra vagy családi házban benti tartásra szabad kijárással keres családot. Érdeklődni: „Parányi Állatvédő Civil Szervezet – Gencsapáti – Vas Megye” Facebook-oldalon, üzenetben.

Frutti 2022. 08. 22-én született pumi-mix nőstény. Szobatiszta, pörgős, játékos, szereti az embereket. Kirándulós, aktív családban, nagyobb gyerekek mellett érezné otthon magát. Más kutyákkal összeszoktatható. Családi házba szeretne költözni, kinti-benti tartással, nagy kerttel. Oltva, külső-belső parazitamentesen, ivartalanítva keres családot. Érdeklődni: „Parányi Állatvédő Civil Szervezet – Gencsapáti – Vas Megye” Facebook-oldalon, üzenetben.

Boston 2022. 07. 08-án született kandúr, Denver testvérkéje. Őt is kidobták, befogadói kézzel, cumisüvegből nevelték fel. Oltva, alomtisztán, külső-belső parazitamentesen, kizárólag benti tartásra, szobacicaként, már ivartalanítva, szerződéssel keres családot. Más macskákkal és kutyákkal is jó a kapcsolata. Játékos, kedves, bújós, gyerekek mellé is ajánlják. Érdeklődni: „Parányi Állatvédő Civil Szervezet – Gencsapáti – Vas Megye” Facebook-oldalon, üzenetben.

Denver 2022. 07. 08-án született kandúr cica. Kidobták, befogadói cumisüvegből etetve nevelték fel. Oltva, alomtisztán, külső-belső parazitamentesen, kizárólag benti tartásra, szoba cicaként, ivartalanítva, szerződéssel keres családot. Más macskákkal és kutyákkal jó a kapcsolata. Játékos, kedves, bújós, gyerekek mellé is ajánlják. Érdeklődni: „Parányi Állatvédő Civil Szervezet – Gencsapáti – Vas Megye” Facebook-oldalon, üzenetben.