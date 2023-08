Boldog-boldogtalan gombát szed, most azok is találnak, akik korábban nem jártak sikerrel. Sokan rekeszszámra gyűjtik a kalaposokat a későbbi eladás reményében, mások a kirándulások alkalmával tesznek szert jókora zsákmányra - tudjuk meg a kőszegi Baráth Erika gombaszakértőtől, aki szerint óriási probléma, hogy sokan nem ellenőriztetik a gombát. Múlt hétvégén például négy gyilkosgalócát talált és volt olyan is, aki epeízű tinórut vásárolt - előbbi hatását talán nem kell bemutatni, utóbbiról jó tudni: egy darabtól ehetetlenné válik az egész étel.

Köszönjük a sok esőnek

A sok eső felpörgette a gombaszezont: tinóruakból, vargányából, piruló galócából, galamb- és szegfűgombából jókora mennyiségeket találtak mostanában a vasi erdőkben. A szakember szerint a most kezdődő szárazság visszafogja a gombák szaporodását.

A saját magunk által gyűjtött gombákat szakember ellenőrzése nélkül soha ne fogyasszuk el. A vármegyében négy város piacán ingyenes a gombavizsgálat - adta ki a figyelmeztetést a Vas Vármegyei Kormányhivatal. A kőszegi piacon szerdán és szombaton 7.00-12.00 óráig, a szombathelyi vásárcsarnokban augusztus végéig kedden és pénteken 6-10 óra között, szombaton és vasárnap 5-12 óra között fogadják bevizsgálásra a gombát a szakellenőrök. Celldömölkön ugyanerre kedden, csütörtökön és szombaton 6.00-14.00 óráig, Körmenden pedig hétfő: 6.30-9.30 óráig, szombat: 6.30-9.30 óráig van lehetőség.

Gombamérgezés: nagyon különböző tünetekkel jelentkezik

A gombamérgezéseket nem maguk a gombák, hanem az általuk termelt mérgező anyagok, a toxinok okozzák. Fontos tudni, hogy a szedett gombát fogyasztás előtt minden esetben át kell vizsgáltatni gombaszakértővel - olvasható a közleményben, amelyben kitérnek arra is: a legtöbbször „gombamérgezésként” felismert esetek nagy része egyszerű ételmérgezés, amelyet a romlott gombában elszaporodott baktériumok vagy a romló gombákból felszabaduló erős biológiai hatással rendelkező nem mérgező anyagok okoznak. Az elfogyasztott gombafajtól függően a tünetek nagyon különbözők lehetnek, jelentkezhetnek órákon belül vagy akár napokkal később is. A gomba elfogyasztása után 12–24 órával később jelentkező tünetek súlyos mérgezésre utalhatnak. A gombamérgezés elkerülése érdekében a legfontosabb a biztonságos gombaszedés és - fogyasztás szabályainak a betartása.

Ismeretlentől ne vásároljunk!

Az egyik legismertebb mérgező gomba, a gyilkos galóca felismerése kötelező: a gomba kalapja fehér, barna vagy zöldes, lemeze fehér, gallérral és bocskorral rendelkezik. Júniustól októberig terem, főleg tölgyfák alatt található meg.

Fontos: ismeretlentől soha ne vegyünk, fogadjunk el gombát! A piacon pedig csak megfelelő engedéllyel rendelkező árustól vásároljunk vadon termett, szedett gombát.

Csak a friss, egészséges termőtestek fogyaszthatók biztonsággal. A sérült, öreg, penészes gombabetegséget okozhat – nem mérgező faj esetén is.

Csak frissen, de ne nyersen!

A szakemberek felhívják a figyelmet arra is: nyersen ne fogyasszunk gombát, a friss termőtestek két-három napig állnak el hűtőszekrényben. A kész gombaétel hűtőszekrényben néhány napnál tovább nem tárolható! Kisgyermek és érzékeny gyomrúak ne fogyasszanak gombát, gombából készült ételt.

Baráth Erika szakértőtől megtudtuk azt is: a mennyiség kedvezően hatott a gomba árára: kilóját 2500-3000 forintért árulják átlagosan, de szárítani való fajtát már 1500-2000 forintért is kínálnak.