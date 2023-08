Túl sok olyan családdal találkozik, ahol a gyermekek 21.30, vagy 22-23 óra után alszanak el. Legtöbbször nem emiatt keresik fel, hanem azért, mert a gyerek ingerlékeny, dühkitörései vannak, kedélyállapota hullámzó, akaratos. Ilyenkor mindig rákérdez a gyermek napirendjére, mondja a pszichológus. Általában kiderül, hogy gondos, motivált szülőkről van szó, akik elmondják, hogy az óvodás, alsó tagozatos gyermekek esti rutinjában 18.30-tól 19.30-ig van a vacsora, 19.30-tól 20 óráig a fürdés, 20.15-től a lefektetés, azt fél óra mesélés követi. 20.45 a villanyoltás ideje, de a gyerek nem tud elaludni. Más családoknál eltolódik az esti rutin: 21 óra tájban még meg sem közelítették a gyerekek az ágyat: elhúzódik a fürdés, és utána még hancúrozni kezdenek a testvérek. Reggel azonban kelteni kell őket, és 6.30-kor szinte ébreszthetetlenül mélyen alszik az ovis vagy kisiskolás. Felébresztve morgós, rosszkedvű. A kiskamaszoknál 10-12 éves kortól még súlyosabb eltolódások lehetnek: van ahol este 9-ig számítógépes játékkal játszik a gyerek. Amikor többszöri kérésre kikapcsolja a gépet, a gyermek feldúlt, igazságtalanságnak éli meg, és átvált okostelefonozásra.

A kérdésre, hogy hol a hiba, Deliága Éva összefoglalóan úgy felel: a napirendek hiányossága, hogy minden elnyújtottan, túl későn történik. A gyerekek nagyon igénylik a rituálékat és az esti intim perceket a szülővel. Így szerinte a rutinokat úgy érdemes kialakítani, hogy az értékes részek megmaradjanak, azonban korábban kerüljön ágyba a gyerek. Ez az ő érdekét szolgálja, hiszen a nem kipihent gyereknek alacsonyabb a frusztrációs toleranciaküszöbe: könnyebben kiborul, veszíti el a türelmét, fakad sírva.

Javaslatokat ad az esti rutin kialakításához: az óvodásoknál és kisiskolásoknál a lefekvés ideális időpontja 20 óra és 20.30 körül van. Érdemes a vacsora és a fürdés időpontját előrébb hozni. Nem kell mindennap kádban hosszan fürdetni a gyereket, elég egy gyors zuhany is. A fürdetés kerülhet a vacsora elé is akár. Így nem pörög fel a gyermek a hosszú, meleg vizes kádban fürdéstől, ami meghajtja a szívet, felviszi a vérnyomást. Az esti mesének nem kell izgalmas történetnek lennie, lezáratlan befejezéssel. Szerencsés, ha az esti mese egy unalomig ismert, szeretett könyvből történik és a gyermek már az ágyban fekve, kislámpánál hallgatja. Ilyenkor nem cél az ismeretek bővítése, csupán jólesik a gyereknek a szülő megnyugtató közelsége és hangja. Az esti mese nem kell, hogy fél órás legyen. Fél óra sok! Azt az üzenetet közvetíti, hogy figyelni kell, nem szabad lemaradni valami izgalmasról. A gyerekek nagyon szeretik a fejből mesélt történeteket is. A késő délutáni, esti képernyő- vagy tévénézést kerülni kell. Kiskamaszoknál fontos kialakítani a kereteket, amelyek szabályozzák a számítógép- és okostelefon-használatot. Célszerű nyugodt hangulatot teremteni már este 18-19 órától. Minden gyereknek egyedi a bioritmusa: tanácsos megfigyelni, hogy mikor szokott elfáradni a gyerek délután-estefelé, és erre alapozni a napi rutint. Egy nagyon fáradt gyerek, ha átesik a holtponton, nehezen nyugtatható meg újra, jegyzi meg a szakember.

Hangsúlyozza, hogy újragondolt szokásokkal esélyt kaphat arra a szülő, hogy legyen néhány ébren töltött órája a gyerekek lefektetése után, amire nagy szüksége is van.