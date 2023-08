Németh László és Németh Zsolt edzők a fiatal sportoló pályafutását összefoglalva elmondták, hogy Bence nem csupán mentálisan erős, hanem a fizikai képességei is kiválóak, ráadásul nagyon szeret dolgozni. „A civil életben is és a sportban is a munka nehezebbik felét fogta meg, szerette a kihívásokat. Ez a hozzáállás pedig a siker kulcsa" – fogalmaztak.