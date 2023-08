Kicsivel több, mint három hektáron gazdálkodik Molnár Sándor, első szőlőtőkéjét 2011- ben ültette a csepregi szőlőhegyen. A hobbinak induló gazdálkodói munka ma már kitölti a férfinak és családjának mindennapjait. Birtokukon a héten indul a szüret, Irsai Olivért szednek először: a család apraja-nagyja kiveszi ilyenkor a részét a szőlő betakarításával és feldolgozásával járó megannyi feladatból.

– A virágkötődés nagyon jó időjárási feltételek között történt: se szél, se csapadék nem zavarta, rengeteg fürtkezdemény alakult ki, ami a sok nyári csapadéknak köszönhetően szépen ki is telt. Hatalmas fürtök keletkeztek – mutatta büszkén az ép és formás szőlőket Molnár Sándor. Gazdaságukban a tőkék mintegy 55 százaléka fehér, 45 százaléka kék szőlőt terem.

Megtudtuk azt is, idén elsősorban a peronoszpórával kellett megküzdeniük, hiszen a rengeteg eső sok gombabetegséget hozott magával. Főként az árnyékosabb, széltől védett helyeken mutatkozott, a szelesebb területeken, ahol a levélről a nedvesség gyorsabban felszáradt, kevésbé ütötte fel a fejét a peronoszpóra. Érdekes, hogy ez évben a lisztharmat nem nagyon okozott gondot – osztotta meg tapasztalatait a csepregi termelő. S hogy milyen minőséget remélnek 2023-ban?

A pincében is készülnek a szüretre: az egyik fémtartályt tisztítja Molnár Sándor és fia, Tamás

Fotó: Cseh Gábor

– A kóstolások alapján ígéretesnek és zamatosnak tűnik az idei szőlőtermés, a cukorfoknak azonban mindenhol még fejlődnie kell, amihez meleg, száraz időre van szükség. Most úgy látom, várhatóan egy héttel később zajlik majd a szüret, mint a korábbi években – erről is beszélt Molnár Sándor. Szerinte sok múlik még azon is, hogy a vénasszonyok nyarában milyen időjárási viszonyok alakulnak ki: kevés eső és sok napsütés lenne igazán kedvező.

– Nagyon bízunk benne, hogy most már jég nem jön. A hét eleji forróságban is még tartottam egy jégveréstől, szerencsére végül anélkül hűlt le a levegő. Igazán nagy kárt ugyanis most okozna, hiszen a bogyók kiteltek, egy-egy jégdarab pedig megsebezhetne akár több érésben lévő szőlőszemet is, és abban a pillanatban kezdene rothadni az egész fürt – adott hangot aggályainak is a termelő.

Később arra is kitért: reméli, hogy a seregélyek is elkerülik a szőlőhegyet, korábban ugyan vonuló madárként emlegették, idén azonban egy-két csapat már az egész nyarat itt töltötte, így ellenük a szőlő hálózásával védekeznek – tudtuk meg.

A csepregi szőlőbirtokon az irsai után a rizlingszilvánit, a zöldveltelinit, a chardonnay-t, a szürkebarátot, végül az olaszrizlinget szedik le a következő hetekben. A kék szőlőknél általában a zweigelttel kezdenek, majd blauburger, kékfrankos és syrah a fajták szüretelési sorrendje. Benéztünk a csepregi borászat pincéjébe is: a tisztasági festésen már túl vannak, a bogyózót, a prést, a tartályokat és a hordókat pedig a következő egykét hétben készítik elő, hogy a 2023-as must erjedhessen és az újbort beletölthessék.